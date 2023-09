Voznik na območju Bohorja izgubil oblast nad vozilom in umrl

Policiste so ob 10.25 obvestili o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti na območju Bohorja. Kot so sporočili s policijske uprave Novo Mesto, naj bi po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov 75-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Senovega, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, 70-letna potnica v avtomobilu pa je utrpela lažje poškodbe. Okoliščine in vzrok za prometno nesrečo policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.