Voznik nad potnico, napad preprečil mimoidoči

Koper – Policisti s tukajšnje policijske uprave so morali včeraj kar dvakrat posredovati na javnih prevoznih sredstvih zaradi preveč razgretih živcev oziroma tudi zaradi preveč popitega alkohola, je poročala Anita Leskovec, tiskovna predstavnica policijske uprave Koper.





Ob 17. uri je bil na vlaku na relaciji Divača-Pivka namreč vinjen, agresiven in žaljiv potnik. Kot je pojasnila Anita Leskovec, je 73-letnik v Pivki izstopil, policisti pa mu bodo izrekli globo.



Ob 19. uri pa je v Portorožu vstopila na avtobus 42-letna potnica iz Kopra, ki se je sprla z voznikom. Spor je eskaliral do te mere, da je voznik potnico napadel, jo zmerjal in jo žalil. "Napad je nato preprečil mimoidoči, vozniku pa sledi globa," je še pojasnila Anita Leskovec.