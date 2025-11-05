Voznik namerno zbil deset ljudi

Na francoskem otoku Oleron je 35-letni moški danes z avtomobilom zapeljal v pešce in kolesarje. Ranjenih je bilo deset ljudi, od tega štirje huje. Po navedbah tožilstva je moški namerno zapeljal v ljudi, njegov motiv pa za zdaj še ni znan.

Prebivalec Olerona na zahodu Francije je namerno trčil v več pešcev in kolesarjev ob glavni cesti v bližini mesta La Rochelle, je pojasnil tožilec Arnaud Laraize. Dodal je, da je moški ob aretaciji v arabščini vzklikal »bog je velik«. Zbijal naj bi jih na več kilometrov dolgi vožnji, poroča frnacoski RTL.

Voznik naj bi povzročil prvo nesrečo s pešcem v bližini trgovine Intermarché v Dolus-d'Oléronu in drugo, prav tako s pešcem, na cesti Treuil v istem mestu. Nato naj bi na ulici Rue de la Cure v Saint-Pierre-d'Oléronu zbil kolesarja, po tem pa še drugega na ulici Rue des Godillons. Druga nesrečo je povzročil tudi na cesti Route d'Arceau, potek napadov opisuje RTL.

Osumljenec, rojen leta 1990, je sicer znanec policije, motivi za današnji napad pa še niso znani. Policija je medtem že sprožila preiskavo domnevnega poskusa umora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.