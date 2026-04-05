Voznik pod vplivom drog trčil v betonsko in nato še v kovinsko ograjo

Na delu avtoceste med Postojno in Ravbarkomando, kjer je delovišče, je 21-letni voznik nekaj pred 6. uro zjutraj trčil v začasno betonsko varnostno ograjo, ko je vozilo odbilo v desno, pa še v kovinsko varnostno ograjo. Voznik je bil pozitiven na kokain in amfetamine, nesreča pa se je končala zgolj z gmotno škodo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, sta bila v avtomobilu poleg 21-letnega voznika z območja Polzele še 23-letni sopotnik in 30-letna sopotnica, vsi so jo odnesli brez poškodb.

21-letnik je vozil v smeri Ljubljane, na območju delovišča pa je z avtomobilom najprej trčil v začasno betonsko varnostno ograjo, ko ga je z avtomobilom odbilo v desno, pa še v kovinsko varnostno ograjo, kjer je obstal.

Policisti so vozniku odredili hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain in amfetamine, zato mu je bil odrejen še strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi.

Policisti bodo zoper voznika napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu.