Voznik šolskega avtobusa naj bi nadlegoval dekleta

Kriminalisti so voznika šolskega avtobusa, ki je do februarja letos prevažal učence in učenke osnovne šole s Spodnjih Škofij, ovadili zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Neuradno gre za 60-letnega upokojenega policista.