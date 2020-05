FOTO:Voznik tovornega vozila z viadukta v smrt

Na avtocesti Lendava–Pince se je sinoči okoli 23. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.



Voznik vlečnega vozila s priklopnikom je pri vožnji mimo oplazil drugo vlečno vozilo s priklopnikom, ki je zaradi okvare obstalo na voznem pasu. Voznik je izgubil oblast in z vozilom prebil varovalno ograjo ter padel čez viadukt.



Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je vozilo padlo v globino približno 20 metrov in skoraj v celoti zgorelo. Na kraju nesreče so posredovali IGE Nafta Lendava, PGD Lendava, PGD Dolnji Lakoš, reševalci ZD Lendava, DARS in OKC MS.



Nastalo je skupno za okoli 150.000 evrov škode.