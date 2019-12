FOTO:Voznik tovornega vozila zapeljal v hišo

FOTO: Občina Mursko Središče

Mursko Središče/Petišovci – Včeraj malo pred 15. uro popoldan se je v Murskem Središču, le nekaj sto metrov stran od reke Mure, zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev in visoko materialno škodo. Voznik tovornega vozila čakovskih registrskih oznak, ki je pripeljal iz smeri Slovenije po glavni središki ulici, je zapeljal s ceste in trčil v hišo.​Po naših podatkih je 57-letni tovornjakar iz Madžarske čez Slovenijo vozil krmo za živali. Voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam. Odrejena je bila tudi sanitarna obdukcija, ki bo pokazala, ali je voznika tovornega vozila med vožnjo oblila slabost ali zadel infarkt, kar bi bil lahko vzrok, da je zapeljal s ceste.Po podatkih Medžimurske Policijske uprave je ob 14.53 voznik tovornega vozila čakovskih registrskih oznak pripeljal iz strani Slovenije po glavni središki ulici ter nato zapeljal s ceste in trčil v hišo. Trčenje je bilo tako silovito, da je vozilo prebilo del hiše in podrlo kuhinjsko steno. Vseh šest oseb, ki živijo v hiši, je ostalo nepoškodovanih.​Tovorno vozilo, ki je bilo naloženo s hrano za živali, je vozilo po ravni cesti s hitrostjo okoli 50 kilometrov na uro. Na kraj dogodka se je pripeljal tudi župan Murskega Središča, ki je družini Kutnjak, ki biva v hiši, ponudil pomoč.Policija okoliščine nesreče še preiskuje.