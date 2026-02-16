Voznik tovornjaka po avtocesti pod vplivom kokaina

Policisti Postaje prometne policije Celje so v včerajšnjem poostrenem nadzoru cestnega prometa na avtocesti ustavili voznika tovornega vozila. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili hitri test na droge, ki je pokazal prisotnost kokaina v organizmu. Vozniku so odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odklonil.

Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi še obdolžilni predlog. Za storjen prekršek je predvidena globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Pri pregledu vozila so policisti ugotovili še to, da je voznik vozil tovornjak s popolnoma uničenimi pnevmatikami, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov. Zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe, globa za omenjen prekršek znaša 2000 evrov.