Nekaj po 18. uri je prišlo do prometne nesreče na avtocesti Vučja vas – Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, ko je voznik tovornega vozila povozil pešca. Ta je na kraju nesreče umrl, so sporočili s policije.



Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.