Voznik tovornjaka trčil v kolono in umrl

Na štajerski avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima v smeri Maribora se je danes nekaj pred 14. uro zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna vozila. Voznik tovornega vozila je trčil v kolono vozil pred njim. V prometni nesreči se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili s policije.

Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Celje center ali Celje vzhod, poroča prometnoinformacijski center.

Promet na avtocesti poteka upočasnjeno, zato policija prosi voznike za strpnost. Kot so še dodali, je to letošnja deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.