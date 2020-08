S traktorjem poškodoval plinsko napeljavo, evakuirali so 30 ljudi

FOTO: Dars

Na območju Škofljice je prišlo do poškodovanja plinske napeljave, zaradi katere so morali evakuirati okoli 30 ljudi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Poškodovan ni nihče, policijski postopek še poteka.Da je do poškodbe plinske napeljave prišlo, so policiste obvestili okoli 9. ure zjutraj, je sporočils PU Ljubljana. Po dosej zbranih obvestilih je do nje prišlo, ko je pri izvajanju del na cesti voznik traktorja s prikolico pri vzvratni vožnji trčil v plinsko kapo, zaradi česar je pričel uhajati zemeljski plin.Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki so zavarovali kraj, poškodbo je sanirala intervencijska služba Energetike Ljubljana. Zaradi nevarnosti so iz bližnjih stanovanjskih hiš evakuirali okoli 30 oseb, zaustavljen pa je bil tudi železniški in cestni promet. Oba sta že sproščena.V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.