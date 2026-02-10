Voznik začetnik na gorenjski avtocesti divjal s hitrostjo 181 kilometrov na uro

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Gorenjski prometniki so v nedeljo merili hitrost na gorenjski avtocesti v smeri Karavank in Kranja na odseku Radovljica–Lipce. Hrvaški državljan je proti Karavankam vozil s hitrostjo 181 kilometrov na uro, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj. S tem je voznik prekoračil omejitev za 71 kilometrov na uro.
Pristojni so v postopku ugotovili, da gre za voznika začetnika, zato so mu vozniško dovoljenje začasno odvzeli. Poleg tega so mu odredili pridržanje in ga z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla globo 1400 evrov in devet kazenskih točk, poleg ukrepa prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije.
Policisti so voznika ustavili in mu izdali globo: za prvo kršitev v znesku 250 evrov in tri kazenske točke ter za drugo 120 evrov, so še sporočili s PU Kranj.
V nedeljo so prometni policisti PPP Ljubljana na obvoznici na razcepu Malence, kjer je hitrost vožnje omejena na 80 kilometrov na uro, izvajali nadzor prometa. Pri enem izmed voznikov so izmerili hitrost 153 kilometrov na uro, njegova povprečna hitrost pa je bila 150 kilometrov na uro, so sporočili s PU Ljubljana.
Policisti so ugotovili tudi kršitev vožnje po prehitevalnem pasu. Vozniku je bil zaradi kršitev izdan plačilni nalog v višini 1350 evrov ter izrečenih devet kazenskih točk.
