Voznik začetnik na gorenjski avtocesti divjal s hitrostjo 181 kilometrov na uro

Gorenjski prometniki so v nedeljo merili hitrost na gorenjski avtocesti v smeri Karavank in Kranja na odseku Radovljica–Lipce. Hrvaški državljan je proti Karavankam vozil s hitrostjo 181 kilometrov na uro, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj. S tem je voznik prekoračil omejitev za 71 kilometrov na uro.

Pristojni so v postopku ugotovili, da gre za voznika začetnika, zato so mu vozniško dovoljenje začasno odvzeli. Poleg tega so mu odredili pridržanje in ga z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla globo 1400 evrov in devet kazenskih točk, poleg ukrepa prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije.

Meritev hitrosti na gorenjski avtocesti, kjer je voznik prekoračil omejitev za več kot 70 kilometrov na uro. FOTO: PU Kranj

Oblasti so isti dan pri vozniku, ki je peljal proti Kranju, z laserskim merilnikom izmerile hitrost 162 kilometrov na uro na območju z omejitvijo 110 kilometrov na uro. Voznik v nadaljevanju vožnje proti Radovljici hitrosti ni zmanjšal, njegovo prekoračeno hitrost so namreč zaznali tudi policisti z vozilom Provida, kjer je imel povprečno hitrost 169 kilometrov na uro, omejitev pa je bila tam 130 kilometrov na uro.

Policisti so voznika ustavili in mu izdali globo: za prvo kršitev v znesku 250 evrov in tri kazenske točke ter za drugo 120 evrov, so še sporočili s PU Kranj.