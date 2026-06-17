Voznik začetnik v naselju namesto 50, hitel s 111 kilometri na uro

Policisti PP Gornja Radgona so ta ponedeljek zgodaj zjutraj opravljali meritve hitrosti v občini Apače, zlasti na regionalni cesti Podgrad–Trate. Voznik osebnega avtomobila je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 kilometrov na uro, vozil kar 111 kilometrov na uro.

»V postopku je bilo ugotovljeno, da je osebni avtomobil vozil voznik začetnik. Zaradi storitve prekrška mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto, podan pa bo obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Vse udeležence cestnega prometa znova opozarjamo na dosledno spoštovanje predpisov, povezanih s hitrostjo, saj je vožnja z neprilagojeno hitrostjo še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč,« je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostjo PU Murska Sobota.

Voznik je močno prekoračil hitrost, ker je menda hitel v službo v Avstriji. Poleg visoke globe bo zdaj najverjetneje moral tudi ponovno opravljati vozniški izpit.