Voznika pred nesrečo prosili, naj vozi počasneje

Veliko prehitro, 158 kilometrov na uro, je v deževnem vremenu na mokri in spolzki avtocesti 28. novembra lani vozil 43-letni Izudin Muminović, ki je imel v avtomobilu BMW X5 še devet potnikov. Osem je bilo sirskih državljanov, ki so tihotapcem drago plačali za pot v Evropo. Trije so se peljali kar v prtljažniku, po hudi nesreči, ki jo je povzročil voznik, pa so vsi trije umrli.Muminović je takrat med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru prehiteval tovornjak, s prehitevalnega pasu je ostro zavil nazaj na voznega, izgubil nadzor nad volanom in začel drseti po cestišču, nato pa silovito trčil v dvignjen betonski ...