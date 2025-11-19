Vozniki že opozarjali na napadalca

V nadaljevanju preberite:

Sedemintridesetletni Ljubljančan, ki je v četrtek na Bavarskem dvoru skoraj pokončal voznika mestnega avtobusa, je osumljen poskusa uboja. Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je zanj pričakovano odredil pripor, vendar ga po zaslišanju niso odpeljali na Povšetovo, ampak v Maribor na forenzično psihiatrijo.

A to ne pomeni, da je bil odvisnik od drog in človek z več kot očitnimi duševnimi težavami med dejanjem neprišteven – o tem bodo povedali svoje izvedenci za psihiatrijo, ki jih bo sodišče gotovo zaposlilo že med preiskavo.