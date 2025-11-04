Voznikovo “strinjanje” z alkotestom ne zadošča več za dokaz alkoholiziranosti

Ustavno sodišče je odločilo, da trenutni zakon, ki ureja ugotavljanje alkoholiziranosti voznikov, ni v skladu z ustavo. Do zdaj je veljalo, da če se voznik po opravljenem alkotestu strinja z rezultatom, ta velja kot dokaz o alkoholiziranosti. Sodišče pa je ocenilo, da takšno “strinjanje” ni dovolj zanesljivo, saj voznik brez strokovnega znanja ne more vedeti, ali je rezultat naprave pravilen.

Voznikovo “strinjanje” z rezultatom alkotesta ne bo več veljalo kot dokaz o alkoholiziranosti.

Za kazen bo potreben zanesljivejši preizkus (etilometer ali strokovni pregled).

Država mora v enem letu spremeniti zakon in zagotoviti pogoje za izvajanje novih pravil.

Alkotest (ali indikator alkohola) je naprava, ki hitro pokaže, ali ima nekdo alkohol v izdihanem zraku, a rezultat ni stoodstotno zanesljiv. Za točno meritev je potreben etilometer ali strokovni pregled, kjer se koncentracija alkohola ugotovi bolj natančno.

Do zdaj je zakon dovoljeval, da je bilo "strinjanje" voznika z rezultatom alkotesta dovolj za kazen. Če se voznik z rezultatom ni strinjal, pa je moral opraviti dodatni preizkus. Po novi odločitvi ustavnega sodišča to več ne bo mogoče – tudi če se voznik strinja, bo treba opraviti natančnejši preizkus.

Zakaj odločitev?

Sodišče poudarja, da voznik ne more sam potrditi, koliko alkohola ima v krvi. Lahko sicer ve, koliko je spil in kdaj, a ne more vedeti, koliko promilov to pomeni. Zato njegova izjava, da se “strinja z rezultatom”, ni dovolj za dokaz o prekršku.

Ker alkotesti niso vedno natančni – včasih pokažejo preveč ali premalo – sodišče meni, da tak rezultat ne more biti osnova za kazen. V nasprotnem primeru bi to pomenilo kršitev domneve nedolžnosti.

Državni zbor ima zdaj eno leto časa, da odpravi ugotovljeno protiustavnost. Sodišče zakona ni takoj razveljavilo, saj bi to pomenilo, da policisti do takrat ne bi imeli ustreznih orodij za preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Policija namreč nima dovolj prenosnih etilometrov, zato bo treba pred spremembo zakona najprej poskrbeti za opremo in organizacijo.

Sodišče je opozorilo, da bi brez začasnega ohranjanja sedanje ureditve lahko prišlo do zmanjšanega nadzora nad alkoholiziranimi vozniki, kar bi pomenilo večjo nevarnost za udeležence v prometu.

Deljena mnenja

Odločitev je bila sprejeta s sedmimi glasovi proti enemu. Sodnica Špelca Mežnar, ki je glasovala proti, je opozorila, da odločba lahko oslabi učinkovitost nadzora nad alkoholiziranimi vozniki. Po njenem mnenju podpis zapisnika o alkotestu ni priznanje točne količine alkohola, ampak priznanje, da je voznik pil in da ni sposoben za vožnjo.

Dodala je tudi, da bodo po novem morali policisti verjetno voziti voznike na postaje ali v zdravstvene domove, saj je etilometrov premalo. To bi lahko pomenilo počasnejši in manj učinkovit nadzor.