Vozniku Kočiću zvišali zaporno kazen

Ljubljana – Jan Kočić, ki je 20. marca 2017 zvečer z audijem A7 v križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico v Ljubljani do smrti zbil 20-letno Ino Golob, bo moral za zapahi prebiti devet mesecev več, kot mu je sprva namenilo okrožno sodišče. Višje sodišče mu je namreč kazen zvišalo na tri leta zapora, ker meni, da je bila prvotna kazen dveh let in treh mesecev (ki pa jo je večino odslužil že v priporu, saj so mu ta ukrep odpravili šele po 18 mesecih), premila. Sprva je sicer 21-letnemu Kočiću grozilo do 12 let zapora, saj je bil obtožen brezobzirne in predrzne vožnje: vozil naj bi s hitrostjo najmanj 120 ...