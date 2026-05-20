Vpisničarki, ki naj bi izdajala tajne podatke Kavaškemu klanu, bodo znova sodili

Pomagale niso niti njene besede, da se še kako dobro zaveda napake, ki jo je storila kot vpisničarka, in da jo je že drago plačala.

Ime 35-letne Ljubljančanke Tanje Tolimir najverjetneje ne bi bilo tako zanimivo za javnost, če ne bi delala na specializiranem državnem tožilstvu (SDT) in se 9. novembra 2021 ne bi znašla v priporu. Očitali so ji, da je kot vpisničarka izdajala tajne podatke, tudi domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana. Čeprav je bila za večino dejanj oproščena, še ni zaključila z organi pregona. Ljubljančanka, obtožena dvanajstih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, je še med sojenjem pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Martinom Jančarjem odločno vztrajala, da s Kavaškim klanom nima nič. »Moja edina napaka je, da sem se družila z napačnimi ljudmi,« je ponovila tudi 22. marca 2024 na ljubljanskem višjem sodišču. Tožilec Luka Moljk je s pritožbo na sodbo, s katero je bila pred tem spoznana za ...