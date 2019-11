Vpleteni v pretep so stari znanci policije

Ankaran – Svojci še vedno pogrešajo Ljubljančana Danijela Božića, ki je izginil po pretepu 15. novembra v Ankaranu. Kot smo poročali, ne izključujejo, da je bil žrtev kaznivega dejanja. Medtem pa, tudi zaradi vpletenih v dogodke, ki so stari znanci policije, postaja jasno, da gre v ozadju za pravo kriminalko.Policisti so glede incidenta, kot smo poročali, pojasnili, da »so v Ankaranu obravnavali kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, ki sta ju osumljena slovenski in črnogorski državljan, oba stara 29 let. Pretepla sta državljana Slovenije in ga pri tem lažje ranila. Pri ...