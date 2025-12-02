Vplivnica na motorju objavila, da vozi brez očal, nato na cesti umrla

Ko je na Instagramu objavila bojazen, da bi se ji lahko zgodila nesreča, ni vedela, da bo to njena poslednja objava. Mednarodni tisk poroča o smrti kolumbijske vplivnice na motorju, ki je bila njenim 70.000 sledilcem na Instagramu in Tiktoku znana kot Bikergirl. Njeno pravo ime je bilo Karen Sofia Quiroz Ramírez. Bila je Kolumbijka, v petek je umrla med vožnjo z motorjem, stara le 25 let, piše portal People.

Kot navaja New York Post, je bila znana tudi po vožnji motorja brez rok v minimalističnih, drznih oblačilih. Brez zaščitnega jopiča.

Kolumbijska časnika Vanguardia in El Espectador sta navedla oceno oblasti, da je med vožnjo poskusila manevrirati med avtomobilom in tovornjakom s priklopnikom, a je padla z motorja, nakar jo je tovornjak zadel. Po nesreči so lahko le ugotovili, da je mrtva.

»Možna je hipoteza, da je vozila med dvema voziloma, a bo ta okoliščina še predmet preiskave,« je sporočil prometni urad mesta Floridablanca, kamor je bila vplivnica namenjena na svoji zadnji vožnji.

The Economic Times piše, da je poskušala zapeljati med dvema voziloma, pri čemer je oplazila bok avtomobila in padla na sosednji vozni pas. Navaja tudi, da je le nekaj ur pred nesrečo na Instagramu objavila opozorilo o svoji ranljivosti: »Upam, da se ne bom zaletela, ker vozim brez očal.«

Jahir Andrés Castellanos Prada, uradnik za promet v Floridablanci, je za časnik Vanguardia povedal: »Tožilstvo bo jasno in natančno ugotovilo vzroke te usodne prometne nesreče, izvedlo ustrezne preiskave, opravilo pogovore s pričami, analiziralo posnetke kamer in nazadnje ugotovilo, ali je kateri od udeleženih voznikov kakorkoli odgovoren.«

Na zadnjem video posnetku, ki ga je objavila, je še čistila motor s curkom vode.