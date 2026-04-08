Vrgla sta ga v ribnik in pretepla

Policisti so prijeli 21- in 19-letnika, ki sta se spravila na starejšega ribiča.

»Že dolgo imamo težave z Romi, to se vleče že petnajst let. Teh zadev sploh ne prijavljamo več, saj to nima efekta. No, ta primer­ včeraj je bil drugačen,« nam je o težavah, ki že dolgo pestijo ­Ribiško družino Grosuplje, po ponedeljkovem incidentu povedal­ tamkajšnji gospodar ­Peter Hotko. O dogodku, ki je bil včeraj glavna tema pogovorov med tamkajšnjimi ribiči, je poročala ljubljanska policijska uprava (PU). »Popoldne smo bili obveščeni o kaznivem dejanju nasilništva, ki se je zgodilo na območju Grosupljega. Po doslej zbranih podatkih je pri enem izmed ribnikov nastal spor med več ljudmi zaradi ribolova brez dovolilnic. Pri tem sta osumljenca, ki sta bila v družbi še dveh žensk, fizično napadla in poškodovala oškodovanca, ga porinila v ribnik ter pretepla, nato pa s kraja odšla in se ...