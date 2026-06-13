Vzpon na italijanski Gran Paradiso usoden za tri alpiniste

Med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so v petek umrli trije alpinisti, dva Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa ob prvih poročilih še ni bilo znano. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov, nemško tiskovno agencijo dpa povzema STA.

Skupina alpinistov se je po prenočitvi v planinski koči Federico Chabod v Valsavarencheju (na 2750 metrih) v petek zgodaj zjutraj odpravila proti vrhu 4061 metrov visoke gore, a se do večera ni vrnila, zato so sprožili alarm. Po navedbah gorske reševalne službe so umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Gran Paradiso (4061 m) leži v istoimenskem narodnem parku na severozahodu Italije in velja za enega najlažje dostopnih štiritisočakov v Alpah. Kljub temu vzpon zahteva odlično telesno pripravljenost in ustrezno tehnično znanje.