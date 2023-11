Vztrajajo pri stikih z očetom kljub sumom o zlorabi

V nadaljevanju preberite:

Še preden je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 24. oktobra na vse Centre za socialno delo (CSD) v državi poslalo okrožnico, v kateri opozarjajo na nezakonitost uporabe neznanstvenega koncepta »starševskega odtujevanja«, ki ga slovenske institucije uporabljajo že desetletja in se je razširila v slovenski sodni praksi in v CSD, a do danes ni dobil znanstvene podlage, se je na nas obrnila žrtev družinskega nasilja, katere petletna hči na vse načine odklanja stik z očetom.