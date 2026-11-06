Z avtom prebili vrata Merkurja in vozili po trgovini, da bi vlomili v zlatarno

V Kranju se je ponoči zgodil drzen vlom, kakršne smo vajeni iz akcijskih filmov, pišejo Slovenske novice. Neznani storilci so z avtomobilom vdrli v trgovski center Merkur na Primskovem in odnesli večjo količino nakita. Nastala je velika premoženjska škoda, policisti pa storilce še iščejo.

FOTO: Dejan Javornik

Okoli 3.20 so se neznani storilci z avtomobilom zaleteli v poslovni objekt na območju Kranja. Kot smo izvedeli od naše novinarke na terenu, se je vse skupaj odvijalo v trgovskem centru Merkur na Primskovem, kjer je tudi zlatarstvo Brigita Rangus.

Po naših informacijah so storilci z avtomobilom prebili velika vhodna vrata trgovskega centra in zapeljali v notranjost objekta. Pri tem naj bi poškodovali stekleni portal, njihova pot pa se ni končala že pri vhodu. Po informacijah s terena naj bi namreč z vozilom nadaljevali še približno 20 metrov v notranjost Merkurja vse do zlatarstva, ki je bilo tarča drznih vlomilcev. Ti so si po navedbah policije prilastili večjo količino nakita in povzročili veliko premoženjsko škodo.

foto: Dejan Javornik

Na kraju dogodka so bili policisti, ki so opravljali ogled in zbirali obvestila. Kot smo izvedeli na terenu, je v okolici trgovskega centra večje število policistov, ljudi in tudi dve zlatarki.

foto: Dejan Javornik

Policija intenzivno išče storilce

Gorenjski policisti so potrdili, da se je v zgodnjih jutranjih urah zgodil vlom v poslovni objekt, pri katerem so storilci uporabili avtomobil. »Zaradi intenzivnega poteka preiskave vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

foto: Dejan Javornik

Policija vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o vlomu ali storilcih, prosi, naj jih sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Kdo so storilci, koliko nakita so odnesli in kolikšna je skupna škoda, za zdaj še ni znano. Preiskava se nadaljuje.