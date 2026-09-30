Z avtom trčil v betonsko škarpo in umrl

Danes okoli 16. ure so policiste obvestili o smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila v Radmirju, so sporočili s Policijske uprave Celje.

76-letni voznik osebnega vozila je nenadno zapeljal na travnik in nato čez cesto ter po približno 100 metrih vožnje trčil v betonsko škarpo. Na kraju nesreče je umrl.

To je letošnja 15. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Obravnavajo tudi prometno nesrečo s pobegom

S PU Celje so sporočili še, da so jih okoli 17.30 ure obvestili tudi o nesreči s pobegom na Bregu, na območju Mežice, v kateri je bil huje poškodovan kolesar.

Po dosedanjih podatkih je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Mežice proti Črni. V ostrem desnem ovinku je zapeljal čez nasprotni vozni pas, trčil v brežino kolesarske poti, nakar ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je trčil v kolesarja.

Voznik in sopotnik sta po trčenju vozilo zapustila in peš pobegnila, ne da bi poškodovanemu kolesarju nudila pomoč. Hudo poškodovanega kolesarja so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem.

Iskanje pobeglega voznika in sopotnika intenzivno poteka. Cesta je na odseku, kjer je prišlo do nesreče, zaprta za ves promet.