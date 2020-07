Z denarjem cerkve kril svoje stroške

Ljubljana – Zaradi neupravičene porabe cerkvenega denarja so paroha Srbske pravoslavne cerkve (SPC) Perana Boškovića lanskega maja na ponovljenem sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili na pogojno zaporno kazen, takšna odločitev pa je tokrat šla skozi sito višjega sodišča. Bošković mora v enem letu od pravnomočnosti sodbe povrniti 33.689 evrov, kolikor je znašala nezakonito pridobljena premoženjska korist.Po naših zanesljivih podatkih je višje sodišče zavrnilo Boškovićevo pritožbo in v celoti pritrdilo okrožnemu sodišču, ki ga je spoznalo za krivega kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe ...