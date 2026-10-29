Z enim ogorkom je povzročil za več kot pol milijona evrov škode

Mitja Virag, 23-letnik iz Beltincev, je v razpravni dvorani št. 7 soboškega hrama pravice priznal, da je 16. novembra lani v stavbi starega mlina v središču vasi, kjer se je pogosto zadrževal, odvrgel cigaretni ogorek. Najprej je zagorel kup smeti, ognjeni zublji pa so nato mlin pogoltnili. »Obžalujem, iskreno,« je zamomljal izza zatožnega pulta.

Viraga je preganjal višji državni tožilec Drago Farič, v zameno, ker je prevzel krivdo, mu je ponudil tri leta bivanja za zapahi. Spomnil je, da je bil 23-letnik v preteklosti že kaznovan – v evidenci namreč že ima pravnomočno kazen za tatvino, v kateri so mu izrekli tri mesece pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta –, proti njemu pa potekata še dva nepravnomočna kazenska postopka.