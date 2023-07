Z gora znova reševali turistke

Letalska policijska enota in reševalci brniške gorske reševalne službe (GRS) so na območju Razorja na Bovškem v četrtek zvečer rešili dve državljanki Velike Britanije, ki sta zašli s poti in obnemogli, so sporočili iz PU Nova Gorica. Ob tem pohodnike ponovno pozivajo k previdnosti v gorah in k odgovornemu ravnanju.

Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili v četrtek zvečer obveščeni, da sta se pod Razorjem izgubili dve tuji pohodnici. Ugotovili so, da sta državljanki Velike Britanije, stari 30 in 63 let, hodili v zelo slabih vremenskih razmerah in zašli s poti ter zaradi izčrpanosti obnemogli.

Našli so ju reševalci GRS Bovec, posredovala je tudi posadka Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki je obe planinki s policijskim helikopterjem prepeljala v Dolino Trente, kjer so ju prevzeli člani GRS iz Bovca, so sporočili s PU Nova Gorica.

Ob tem pohodnike in tiste, ki se odpravljajo v gore, ponovno pozivajo k previdnosti, odgovornosti ter da se ustrezno pripravijo na pohodne ture, saj pohodniki v nevarnost ne spravljajo samo sebe, ampak tudi tiste, ki se vsakič močno trudijo, da bi jim pomagali, so poudarili.

Pohodnikom svetujejo, da pravilno načrtujejo ture in se informirajo o poti. Preverijo naj tudi vremensko napoved in upoštevajo možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne.

»Glede na izkušnje iz preteklih let so se nesreče pogosto dogajale zaradi zdrsov, padcev in odlomov skal, obravnavani pa so bili tudi primeri hujših bolezenskih stanj, kar so objektivni vzroki in pohodniki nanje običajno težje vplivajo,« so povzeli v sporočilu.

Med pogostimi vzroki nesreč pa poleg neustrezne telesne in psihične pripravljenosti navajajo tudi pomanjkljivo in neustrezno opremo, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah. Pohodnikom zato svetujejo, naj v primeru, če nimajo znanja in izkušenj, uporabijo licencirane planinske in gorske vodnike ter se ustrezno opremijo.