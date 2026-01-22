Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo

Dva od šestih osumljenih storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, ki so jih v torek prijeli mariborski policisti, ostajata v sodnem pridržanju, ostali so na prostosti. Osumljeni so, da so z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronskih naprav in izročanje denarja, so danes potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper šest moških, med katerimi je en tuj državljan. Osumljenci, ki so jim policisti v torek zjutraj med hišnimi preiskavami na šestih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor odvzeli prostost, so stari med 19 in 40 let.

Grozili so mu tudi z uporabo orožja. Z njim so ravnali na posebno surov in poniževalen način. Uporabili so fizično silo ter ga prisilili, da je opravil več dejanj na škodo svojega premoženja.

Kaj so razkrile hišne preiskave

Kot so danes sporočili s PU Maribor, so policisti na podlagi sodnih odredb izvedli hišne preiskave zasebnih prostorov ter preiskave osebnih vozil, kjer so iskali dokaze o navedenem kaznivem dejanju. Pri tem so zasegli elektronske naprave in druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Moški so osumljeni, da so konec lanskega leta na različnih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor grozili državljanu Slovenije, da bodo o njem odkrili dejstva, ki bi škodovala njegovi časti ali dobremu imenu. Grozili so mu tudi z uporabo orožja, z njim ravnali na posebno surov in poniževalen način, uporabili fizično silo ter ga s tem prisilili, da je opravil več dejanj na škodo njegovega premoženja.

Po ugotovitvah kriminalistov je moral osumljencem izročiti predmete, ki so bili v njegovi lasti, opraviti nakupe elektronskih naprav in jim izročati denarna sredstva.

Štiri pridržane so policisti po prenehanju zakonskih pogojev za pridržanje izpustili na prostost. Enega izmed osumljenih, ki je bil predhodno že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, in drugega osumljenega pa so v sredo privedli s kazensko ovadbo k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.

Zapor od enega do osmih let

V zaključni akciji je po navedbah PU Maribor sodelovalo okoli 40 policistov in kriminalistov.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. Po poročanju časnika Večer so kriminalisti v preiskavah med drugim iskali več tehničnih izdelkov, kupljenih v različnih trgovinah, tudi z obročnim odplačevanjem oziroma preko hitrih kreditov. Prav ti naj bi bili dokaz, da so žrtve izsiljevanja pod pritiskom in grožnjami prisilili v finančne obveznosti, ki presegajo klasično izročitev gotovine.

Ob tem je časnik dodal, da se je v Sloveniji v zadnjem času razširila nova oblika izsiljevanja, s katero se storilci na družbenih omrežjih in komunikacijskih aplikacijah predstavljajo kot mladoletnice, z moškimi vzpostavijo stik in se z njimi dogovorijo za srečanje. Ko žrtev pride na dogovorjeno lokacijo, jo tam pričaka skupina izsiljevalcev, ki jih z grožnjami izsiljuje za denar.

Izsiljevanje se pogosto ne konča z enkratnim ropom, saj osumljenci žrtve, ki se bojijo razkritja osebnih, kompromitirajočih informacij in javne sramote, silijo v dodatna plačila, pri čemer uporabljajo različne metode. Med njimi je tudi prisila, da moški v spremstvu storilcev odidejo v trgovine s tehničnim blagom, kjer morajo kupiti dražje elektronske naprave, je še pisal Večer.