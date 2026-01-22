  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

    Osumljenci so stari med 19 in 40 let. Za dva odrejeno sodno pridržanje.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo
    STA
    22. 1. 2026 | 16:02
    22. 1. 2026 | 16:02
    A+A-

    Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo

    Dva od šestih osumljenih storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, ki so jih v torek prijeli mariborski policisti, ostajata v sodnem pridržanju, ostali so na prostosti. Osumljeni so, da so z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronskih naprav in izročanje denarja, so danes potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor.

    Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper šest moških, med katerimi je en tuj državljan. Osumljenci, ki so jim policisti v torek zjutraj med hišnimi preiskavami na šestih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor odvzeli prostost, so stari med 19 in 40 let.

    Grozili so mu tudi z uporabo orožja.

    Z njim so ravnali na posebno surov in poniževalen način.

    Uporabili so fizično silo ter ga prisilili, da je opravil več dejanj na škodo svojega premoženja.

    Kaj so razkrile hišne preiskave 

    Kot so danes sporočili s PU Maribor, so policisti na podlagi sodnih odredb izvedli hišne preiskave zasebnih prostorov ter preiskave osebnih vozil, kjer so iskali dokaze o navedenem kaznivem dejanju. Pri tem so zasegli elektronske naprave in druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

    Moški so osumljeni, da so konec lanskega leta na različnih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor grozili državljanu Slovenije, da bodo o njem odkrili dejstva, ki bi škodovala njegovi časti ali dobremu imenu. Grozili so mu tudi z uporabo orožja, z njim ravnali na posebno surov in poniževalen način, uporabili fizično silo ter ga s tem prisilili, da je opravil več dejanj na škodo njegovega premoženja.

    Po ugotovitvah kriminalistov je moral osumljencem izročiti predmete, ki so bili v njegovi lasti, opraviti nakupe elektronskih naprav in jim izročati denarna sredstva.

    Štiri pridržane so policisti po prenehanju zakonskih pogojev za pridržanje izpustili na prostost. Enega izmed osumljenih, ki je bil predhodno že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, in drugega osumljenega pa so v sredo privedli s kazensko ovadbo k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.

    image_alt
    Z lažnimi profili mladoletnice zvabili moškega, nato ga pretepli in oropali

    Zapor od enega do osmih let

    V zaključni akciji je po navedbah PU Maribor sodelovalo okoli 40 policistov in kriminalistov.

    Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. Po poročanju časnika Večer so kriminalisti v preiskavah med drugim iskali več tehničnih izdelkov, kupljenih v različnih trgovinah, tudi z obročnim odplačevanjem oziroma preko hitrih kreditov. Prav ti naj bi bili dokaz, da so žrtve izsiljevanja pod pritiskom in grožnjami prisilili v finančne obveznosti, ki presegajo klasično izročitev gotovine.

    Ob tem je časnik dodal, da se je v Sloveniji v zadnjem času razširila nova oblika izsiljevanja, s katero se storilci na družbenih omrežjih in komunikacijskih aplikacijah predstavljajo kot mladoletnice, z moškimi vzpostavijo stik in se z njimi dogovorijo za srečanje. Ko žrtev pride na dogovorjeno lokacijo, jo tam pričaka skupina izsiljevalcev, ki jih z grožnjami izsiljuje za denar.

    Izsiljevanje se pogosto ne konča z enkratnim ropom, saj osumljenci žrtve, ki se bojijo razkritja osebnih, kompromitirajočih informacij in javne sramote, silijo v dodatna plačila, pri čemer uporabljajo različne metode. Med njimi je tudi prisila, da moški v spremstvu storilcev odidejo v trgovine s tehničnim blagom, kjer morajo kupiti dražje elektronske naprave, je še pisal Večer.

    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    PU Mariborhišne preiskaveizsiljevanjepolicijapreiskavakaznivo dejanjeMaribor

    Kritika

    Svoboda opozarja na politizacijo Kmetijsko gozdarske zbornice

    Kmetijska ministrica je po seji odbora DZ za kmetijstvo dejala, da se »skozi določene akterje slovenski kmetijski sektor prikazuje v najslabši možni luči«.
    22. 1. 2026 | 16:38
    Preberite več
    98. oskarji

    Vampirska grozljivka podrla rekord po številu nominacij za oskarja

    Grešniki se letos potegujejo kar za šestnajst zlatih kipcev; doslej so bili s štirinajstimi nominacijami rekorderji Dežela La la, Titanik in Vse o Evi.
    22. 1. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Policijska uprava Maribor

    Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

    Osumljenci so stari med 19 in 40 let. Za dva odrejeno sodno pridržanje.
    22. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Poklical policijo

    Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

    Prijateljica Trumpovega najmlajšega sina je nekdanjega partnerja na sodišču med drugim obtožila napada in dveh primerov posilstva.
    22. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Smučarski poleti

         V živo: Domen Prevc takoj poletel najdlje, znana slovenska ekipa

    Zlati orel iz Selške doline je imel najboljša dosežka na uradnem treningu za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu.
    22. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
