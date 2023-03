Z isto pištolo poleg uboja menda zagrešil tudi ropa

V nadaljevanju preberite:

Kajfež krivdo vali na pokojno Krambergerjevo. Trdi, da je bil posel z avti njen in da je takrat tudi sam verjel vanj. V njenem imenu je tako jemal denar ali pa si ga je izposodil za kaj drugega, na primer za pečico. A ga je potem tudi vrnil. Povedal je še, da je res »par ljudem« vzel denar za varščino, a ga je, ko je spoznal, da gre za prevaro, tudi vrnil. Dva meseca, preden je ubil Krambergerjevo, je iz njunega skupnega lokala vzel neke dokumente iz poslov z avti in jih skril v sefu, ki ga je imel doma. V njem je hranil tudi pištolo. Ob tem je izrazil tudi prepričanje, da mu jih je Krambergerjeva hotela ukrasti in da naj bi nekoga za ta posel celo najela.