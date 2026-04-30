Z motorjem zbil kolesarja in odpeljal

Ko supermoto prvak na sprehajalni poti med Izolo in Koprom z neregistriranim kros motorjem zruši kolesarja, ki se iz službe vrača po pravilih, vprašanje ni več le prometna varnost, temveč tudi zaupanje v kazenski sistem in sporočilo, ki ga ta pošilja udeležencem v prometu. V zadnjih dneh je koprsko sodišče dirkača Mirka Zajića za nevarno vožnjo in pobeg s kraja nesreče obsodilo na 17 mesecev zapora, ki ga bo odslužil z delom v splošno korist, kolesar pa je po trku z lomom lobanje in delno izgubo sluha preživel umetno komo.

Članek analizira, kako je sodišče tehtalo med hudo poškodbo kolesarja, predrzno vožnjo po zadnjem kolesu in obtoženčevo mladostjo, pojasni razliko med zaporom in delom v splošno korist ter razkriva, zakaj je bila prepoved vožnje motornih vozil izrečena le za šest mesecev – in kaj takšna odločitev pomeni za prometno kulturo na slovenskih kolesarskih in sprehajalnih poteh.