Z neregistriranim vozilom bežal pred policisti in obtičal v snegu

Policisti so v četrtek okoli 21. ure na območju centra Ljubljane ustavljali voznika, ki je pred tem kršil cestnoprometne predpise. Voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja je z neregistriranim vozilom po Celovški cesti bežal pred policijo, zapeljal s ceste in obtičal v snegu, so za STA zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Voznik je med begom pred policijo storil še več cestnoprometnih prekrškov. Policisti so mu odredili alkotest, ki je bil negativen. Zoper voznika vodijo postopek o prekršku, so še zapisali na policiji.