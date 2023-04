Z nožem je napadel svojega spečega prijatelja

V nadaljevanju preberite:

Šestnajst let in sedem mesecev zapora je enotna zaporna kazen, ki jo bo zaradi poskusa umora 38-letnega rojaka Khierdineja T. in poškodovanja tuje stvari prestajal 29-letni Fatah Rašid Adaouri iz Alžirije. Napad se je zgodil lani v azilnem domu na Viču v Ljubljani.