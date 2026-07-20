Z nožem naj bi vzel življenje partnerici

»Malo pred eno uro zjutraj smo bili obveščeni o umoru na območju Vuhreda. Devetintridesetletni moški je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerico, da je na kraju dogodka umrla, nato je kraj dejanja zapustil peš. Ogled kraja umora so opravili celjski kriminalisti,« je popoldne obvestila javnost Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave. Dodala je, da od prejetega obvestila o umoru osumljenega policisti še vedno intenzivno iščejo, do konca redakcije ga še niso našli.

»Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi, teren pregledujemo tudi z brezpilotnikom. Pri iskanju pomagajo helikopterska ekipa in policista konjenika,« je dodala. Skupaj je bilo danes v iskanje vključenih okoli 30 policistov in kriminalistov, ki so že včeraj preiskali vse mogoče lokacije, na katerih bi lahko bil osumljeni po razpoložljivih podatkih. »Takoj po dejanju smo z zadevo seznanili tako hrvaške kot avstrijske varnostne organe in za osebo razpisali iskanje. Prav tako preverjamo vse informacije sorodnikov, sosedov in znancev, tudi podatek, da obstaja možnost, da je oseba naredila samomor,« je razkrila Milena Trbulin.

Amirja U., ki naj bi umoril ženo, so danes še iskali. Okrvavljeno mamo naj bi našel sin, ki je srečal tudi očeta. Na zunaj so po besedah domačina delovali mirno.

Prav tako so policisti pregledali brežino reke Drave. Da je tam opazila več policistov, nam je v Vuhredu potrdila domačinka, ki je novico, da se je v njihovem kraju zgodil zločin, izvedela od prijatelja. V eni od gostiln smo izvedeli, da naj bi osumljeni pogosto prihajal k njim po kruh, a da ga zadnje tri mesece niso videli. »Da bi lahko bilo kaj narobe, ne vemo, saj nikoli nismo zaznali nič posebnega,« nam je dejal starejši par, ki živi v hiši nekaj sto metrov od bloka, kjer se je zgodila tragedija. Pri bloku je bila danes sredi dneva še vedno prisotna policijska patrulja, vaščana, ki smo ju srečali v bližini, pa družine, ki naj bi pred nekaj leti prišla v Slovenijo iz Bosne in Hercegovine, nista dobro poznala.

Pet do sedem femicidov na leto Femicidi so najpogostejši vzrok za nasilne in prezgodnje smrti žensk. V poprečju jih obravnavamo od pet do sedem na leto, v samo mesecu dni pa sta pod rokami partnerjev umrli dve ženski, ena pa je bila hudo ranjena. Včeraj se je tragedija zgodila v Vuhredu, 19. junija pa je 63-letnik iz Maribora umoril leto dni mlajšo partnerko in nato sodil še sebi. Petnajstega julija je 53-letnik v Zgornjih Kosezah pri Moravčah ustrelil 49-letno nekdanjo ženo in jo hudo ranil, nato si je sodil sam. V dveh primerih, razen včerajšnjem, je bilo ugotovljeno, da je storilca policija že obravnavala zaradi nasilja v družini. G. S.

Ni bil obravnavan

Na policiji pravijo, da sproti preverjajo podatke, ki jim jih na podlagi objav v medijih in na družbenih omrežjih posredujejo občani. »V omenjeni družini do zdaj nismo posredovali, osumljeni ni bil obravnavan zaradi domnevne storitve kaznivih dejanj. V preteklosti smo ga obravnavali zgolj zaradi prometnega prekrška. Zato tudi motiv dejanja še ni potrjen,« je povedala Milena Trbulin.

Osumljenec umora na območju Vuhreda. FOTO: policija

Sta pa osumljeni, po naših podatkih gre za., in žrtev imela mladoletnega sina, za katerega je poskrbel pristojni center za socialno delo. Neuradno smo izvedeli, da naj bi prav sin še videl očeta, ko je po zločinu zapuščal blok, saj je ravno takrat prišel domov. Ko je stopil v stanovanje, je zagledal okrvavljeno mamo. Takoj je poklical strica, osumljenčevega brata, skupaj sta odhitela po zdravnika. A za žrtev je bilo žal prepozno, zdravnik je lahko le še potrdil njeno smrt.

»Nikoli nismo slišali prepira, na zunaj so delovali zelo mirno,« nam je zatrdil starejši gospod sredi Vuhreda, naselja v občini Radlje ob Dravi, kamor se je po včerajšnji tragediji naselil nemir. Tudi zaradi prisotnosti policistov in kriminalistov, ki jih v tem malem zaselku niso vajeni.