Razvili orodje, s katerim izbrišemo intimne fotografije

Ameriški nacionalni center za pogrešane in zlorabljene otroke (The National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC), največja organizacija na področju zaščite otrok, je razvil orodje, poimenovano Take It Down oziroma slovensko Vzemi dol. »Gre za brezplačno orodje, ki lahko mladoletnim uporabnikom pomaga izbrisati ali zaustaviti širjenje njihovih intimnih fotografij. Storitev je anonimna,« pojasnjujejo na policiji.

Tako kot njihovi kolegi po vsem svetu tudi slovenski policisti namreč v zadnjem času zaznavajo čedalje več intimnih posnetkov, ki jih otroci in mladostniki izdelajo in posredujejo sami. »Ti posnetki so pogosto posledica nepremišljenih dejanj, saj se otroci ne zavedajo dejstva, da so te fotografije nato na voljo tisočim uporabnikom svetovnega spleta in njihovega širjenja ne morejo nadzorovati. To se lahko zgodi komur koli, ne samo otrokom,« opozarjajo.

Časa se ne da zavrteti nazaj

Zastrašujoče je namreč ugotoviti, da so se tvoje intimne slike pojavile na spletu, še zlasti, če si najstnik. »Časa se ne da zavrteti nazaj, vseeno pa se da kako pomagati. Orodje Take it Down je namenjeno vsem osebam, mlajšim od 18 let, katerih intimne fotografije krožijo po spletu,« še izvemo. Morda so svojo intimno fotografijo nekoč poslali svojemu fantu oziroma dekletu, kasneje pa so zaradi tega postali žrtve izsiljevanja ali neželene objave teh fotografij.

Orodje deluje na podlagi dejstva, da vsaka intimna fotografija mladoletne osebe v spletnem okolju lahko dobi svoj digitalni odtis oziroma vrednost »hash«. Ko orodje zazna fotografije s točno določeno vrednostjo hash, jih odstrani. Če bi radi odstranili intimno fotografijo oziroma izvedeli več o spletnem orodju, obiščite spletno stran NCMEC https://takeitdown.ncmec.org.

Seveda pa lahko že prej poskrbite za varnost tako, da svojih intimnih fotografij in posnetkov sploh nikjer ne objavljajte. Poleg tega nobeno orodje ne more v popolnosti izbrisati vseh fotografij v spletnem okolju, saj nikoli ne moremo vedeti, kdo izmed uporabnikov si je fotografijo shranil na svojo napravo, jo delil v različnih skupinah ali celo na temnem spletu. »Zato vsem priporočamo, da se izogibajo pošiljanju in objavljanju svojih intimnih fotografij, saj je preventiva na tem področju vedno boljša kot kurativa,« še svetujejo na policiji. In dodajajo, da jih obvestite, če menite, da ste bili vi ali vaši otroci žrtve kaznivega dejanja.