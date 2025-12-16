Z razkužilom za roke polil prijatelja in prižgal ogenj

Tožilstvo staremu znancu sodišč očita storitev kaznivega dejanja povzročitve hude poškodbe.

Damjan Košmrlj iz Ribnice včeraj ni priznal, da je 52-letnega prijatelja Ivana R. huje poškodoval s tem, da ga je 19. aprila v stanovanju v Ribnici polil z razkužilom za roke ter z vžigalnikom zanetil ogenj. Krivde ni priznal, obramba pa meni, da bi se oškodovanec lahko celo poškodoval sam. V enem od ribniških stanovanj naj bi aprila zažgal znanca. Zakaj naj bi to storil, ni znano, saj do danes o tem molči. Zaradi povzročitve hude telesne poškodbe mu grozi do pet let zapora. »Izzival me je.« Tako hladnokrvno naj bi Košmrlj tistega večera okoli 23. ure, tik preden je po dejanju odšel, zabrusil dolgoletnemu prijatelju Sergeju J. Ta je nato v kuhinji najprej zavohal ožgane dlake, nato pa videl 52-letnega Ivana R., ki se mu je, kot je razlagal, koža po vsem telesu cvrla. »Vse se je lepilo, ...