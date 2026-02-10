Med praznovanjem z revolverjem zadel žensko na balkonu

Petinpetdesetletnica, ki je na silvestrovo na balkonu v družbi treh sorodnikov opazovala ognjemet, je bila ustreljena z revolverjem, je pokazala kriminalistična preiskava. Koprski policisti bodo ovadili 58-letnega domačina s Parecaga, ki je streljal z revolverjem, za katerega je imel veljavno dovoljenje.

Kot je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na koprski policijski upravi Aljoša Špeh, so bili na novega leta dan nekaj po polnoči napoteni na Parecag, potem ko so prejeli obvestilo, da se je na balkonu zgrudila ženska, ki si je ogledovala bližnji ognjemet.

Ob prihodu so policisti ugotovili, da ima 55-letnica poškodbo v predelu ramena, ki je podobna strelni rani. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so ji nudili prvo pomoč, nato so jo prepeljali v izolsko bolnišnico. »Med operativnim posegom je bila iz poškodovankinega telesa odstranjena krogla, za katero je bilo ugotovljeno, da gre za kroglo naboja,« je pojasnil Špeh in dodal, da je to v nadaljevanju potrdil tudi Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), ki je kroglo preiskal.

Več kot teden dni po streljanju, 9. januarja, so policisti izsledili 58-letnega državljana Slovenije, ki naj bi streljal z razdalje nekaj sto metrov, in mu odvzeli prostost. Ob pridržanju so na njegovem naslovu prebivališča opravili hišno preiskavo, med katero so zasegli več strelnega orožja in streliva, za katera je imel veljavne orožne listine.

Med sedmimi zaseženimi kosi orožja je bil tudi revolver, ki je po kalibru in vrsti ustrezal krogli naboja, s katero je bila zadeta oškodovanka. Revolver in kroglo so poslali v NFL, kjer so potrdili, da je bila krogla dejansko izstreljena iz revolverja, zaseženega osumljencu.

Opravili so tudi ogled kraja kaznivega dejanja v neposredni bližini stanovanjske hiše osumljenca in zavarovali več tulcev nabojev. Zavarovali so tudi drugo zaseženo orožje in ga odstopili v nadaljnjo obravnavo pristojni upravni enoti, ki bo v upravnem postopku presojala izpolnjevanje pogojev glede zanesljivosti imetnika orožja ter njegove varne hrambe.

Osumljenec je priznal, da je uporabljal revolver, policija pa pri njem ni ugotovila naklepa, da bi hotel kogarkoli poškodovati. Sklepajo, da je tako praznoval prihod novega leta. Ker zakonski pogoji za pridržanje niso bili več izpolnjeni, so ga izpustili na prostost.

Kazensko ga bodo ovadili zaradi domnevne povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti, za kar je predpisana kazen do dveh let zapora, ter zaradi povzročitve splošne nevarnosti, saj je s streljanjem ogrozil štiri ljudi, za kar je po kazenskem zakoniku določenih do pet let zapora.