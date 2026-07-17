Z roko ji je prekril usta, nato pa stisnil še nosnice

Dogajalo se je najmanj med letoma 2021 in 2023, ko se je Ljubljančan L. K. brutalno izživljal nad partnerico. Ta je bila za nameček v obdobju, ko bi namesto klofut in poniževanja ter stresa zaradi strahu od partnerja še bolj potrebovala ljubezen in podporo, saj je bila noseča, pozneje je tudi postala mlada mamica. Nasilnež je zaradi svojega ravnanja letos sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča, saj je tožilstvo zoper njega napisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

L. K. je bil do partnerice redno nasilen, tudi po večkrat na mesec, in jo je v pijanem stanju stalno zmerjal s prasico in kurbo ter ji »jebal mater«, jo poniževal, da je psihično nestabilna in nesposobna, ji jemal osebne predmete, jo zapiral enkrat v stanovanje, drugič spet ven, jo suval, odrival itd. Toda tožilstvo je v obtožnici izpostavilo več dogodkov, ki so sodu izbili dno. Tako je denimo marca 2022 v Ljubljani nosečo oškodovanko med prepirom spet odrival in suval ter jo zmerjal, nato pa jo z rokama prijel za vrat, jo spravil na tla in tako močno davil, da se je ustrašila za življenje, saj ji je začelo zmanjkovati zraka. Svoj grob prijem je popustil šele, ko ga je večkrat prosila, naj jo izpusti. Ko je hotela zapustiti stanovanje, je zaklenil vrata in ji fizično preprečil izhod. Dejal ji je, da ne bo šla nikamor, ji vzel ključe od stanovanja, avtomobilske ključe in denarnico ter vse skril.

Mislila je, da jo bo zadušil

Enkrat jo je napadel, ko sta bila v tujini, junija in julija 2022 pa jo je redno zmerjal, jo davil in kričal nanjo. Ker je hotela kričati, ji je z roko prekril usta, nato ji je za nameček s prsti stisnil nosnice, da je mislila, da jo bo zadušil. Konec poletja jo je enkrat spravil na tla in celo skakal po njej ter jo ponovno stiskal za vrat in jo dušil, drugič jo je napadel, ko je pestovala novorojeno hčer, jo davil in vlekel za lase.

Maja 2023 jo je sprva verbalno napadel v avtu na poti domov in ob prisotnosti hčere, ki je bila še dojenčica, vpil je, da je »prifuknjena in bo že videla«, zaradi česar je začela dojenčica jokati. To ga je še podžgalo, da jo je dvakrat z roko udaril v glavo, nasilje je nato nadaljeval doma, ko je imela v rokah osemmesečno hčer. Tam jo je grabil za vrat, jo davil, suval v podboj vrat in večkrat udaril v obraz, enkrat je udarec v tem navalu nasilja dobila celo dojenčica. Ko je mamica otroka odložila v posteljico, jo je z roko dvakrat tako udaril v čeljust, da je padla po tleh.

Nepredvidljiv zaradi uživanja drog in alkohola

Kot so izpostavili tožilci, se je ženska nasilneža zaradi izbruhov jeze in groženj seveda zelo bala, bila je prizadeta in se je počutila ogroženo, saj je bil zaradi uživanja drog in alkohola nepredvidljiv in se je njegovo nasilje stopnjevalo. Ker je bila fizično šibkejša, se mu ni zmogla upreti, prav tako se je ustrašila za varnost majhnega otroka.

Očitno je nasilnež pristojne organe kljub vsemu prepričal, da dejanj ne bo več ponavljal, saj je bil letos, ko je stopil pred sodišče, le pogojno kaznovan. Če v štirih letih ne bo zagrešil novega kaznivega dejanja, mu ne bo treba za zapahe za leto in štiri mesece, kolikor so mu odmerili na sodišču. Očitno je bil zadovoljen s takšno sodbo in ni napovedal pritožbe, prav tako ne tožilstvo, zato je takšna sodba postala pravnomočna.