Napad na hišnika: Z vsakim »ne« svojim sončkom bomo bližje rešitvi

Mladostniki, ki so prišli na OŠ Drska in se tam vozili z e-skirojem, so napadli hišnika.

»Hišnik je človek, ki je na tej šoli opravil veliko dobrega dela in je zelo aktiven tudi v širši lokalni skupnosti, med drugim kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva,« David Imperl, ravnatelj novomeške osnovne šole Drska, še danes ne more verjeti, kako je minulo soboto objestna mladina napadla dobrodušnega hišnika, ki je med drugim leta 2020 kot gasilec interveniral, da šola ni zgorela. »V soboto okoli 19.30 smo bili obveščeni, da naj bi na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu več mlajših moških kršilo javni red in mir ter napadlo oškodovanca. Ta je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč. Na kraj dogodka je bilo napotenih več policistov in nemudoma so začeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev, ki so po napadu pobegnili. V širši okolici so izsledili štiri mladoletne ...