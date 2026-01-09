Policisti z žigi menda lažno potrjevali potne listine

Štirje odpuščeni policisti Policijske uprave Maribor so se izrekli za nedolžne. Peti je priznal krivdo.

Osmega februarja bo minilo šest let od aretacije petih policistov Policijske uprave Maribor, ki so jih uslužbenci Generalne policijske uprave (GPU) osumili, da so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem nezakonito omogočili bivanje na schengenskem območju. Nekdanji policisti domnevno del mednarodne kriminalne združbe. Državljanom tretjih držav nezakonito omogočili bivanje na schengenskem območju. Razpravljajoča sodnica načrtuje zaslišanje okoli 40 prič. »Potne liste so policistom dostavljali kurirji, vendar ne na območje mejnih prehodov. Ti stiki so se dogajali zunaj mejnih prehodov. Vsak osumljen policist je prejel potni list, ga obdelal, kot je zahteval imetnik, torej z datumom vstopa v schengenski prostor in izstopa iz njega. Ožigosani potni ...