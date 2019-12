Za 38-letnika usodno čiščenje gozda

Znanih je več okoliščin včerajšnje nesreče pri delu v gozdu nad naseljem Podbrdo v Baški grapi, ki je bila usodna za 38-letnega moškega.



Kot je sporočil Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica, so policiste včeraj ob 17.08 obvestili, da se je pri delu v gozdu nenadzorovano prevrnil drevesni panj na strmem pobočju, pri tem pa se je smrtno ponesrečil moški. Poleg policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica so na kraj nezgode napotili tudi reševalce NMP Zdravstvenega doma Tolmin in pripadnike Gorske reševalne službe Tolmin.



Ugotovili so, da se je 38-letni moški skupaj z 22-letnim gozdarjem včeraj zjutraj odpravil na eno od gozdnih parcel v kraju Ava, da bi očistil gozd in spravil drva za lastno uporabo.



Drugi, 22-letnik, se je vrnil približno kilometer niže na drugo gozdno parcelo, kjer je sekal les do popoldneva. Prav tako je pomagal sorodniku pri nakladanju drv na tovorno vozilo.



Ker se 38-letnik popoldne ob dogovorjenem času ni oglasil pri 22-letniku, da bi skupaj odšla v dolino, se je ta okoli 16.30 z vozilom odpravil na zgornjo gozdno parcelo in dvajset metrov pod gozdno vlako opazil negibnega 38-letnika. Po strmem bregu se je spustil do njega. Uspelo mu je z njega odvaliti panj, a 38-letnik ni kazal znakov življenja.



Kasneje je zdravnik ZD Tolmin potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Policisti so tujo krivdo izključili. O dogodku so obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.