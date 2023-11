Za bančne prevare 30 mesecev zapora

V nadaljevanju preberite:

Nekdanjemu umetnostnemu drsalcu Luki Klasincu, ki je Sloveniji leta 1992 na olimpijskih igrah pridrsal 26. mesto, je v ZDA grozilo kar 30 let zapora. Ker se je 50-letnik pred nekaj meseci pokesal in na newyorškem sodišču priznal očitke bančne prevare, je bil deležen milosti. Po poročanju spletnega portala law360 so ga v torek obsodili na dve leti in pol zapora.

Američani so mu prostost odvzeli v začetku junija 2021 na newyorškem letališču, kjer je čakal na polet za Istanbul. Kot je tedaj dejala zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss, je s ponarejenimi dokumenti in z goljufijo prišel do več kot milijona in pol ameriških dolarjev denarne pomoči. »Posojila, ki jih je med pandemijo dajala uprava za drobno gospodarstvo, so bila namenjena pomoči podjetjem zaradi pandemije. Vedno znova pa vidimo primere zlorabe tega programa. Preiskali bomo vse in tisti, ki so program zlorabljali za osebno korist, bodo odgovarjali,« je po aretaciji dejal vodja ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) v New Yorku William Sweeney.