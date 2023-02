Za Kordeževa pomagača že ducat sodb

V nadaljevanju preberite:

Od storitve kaznivih dejanj pri oškodovanju Merkurja za približno devet milijonov evrov pri preprodaji trgovskega centra Primskovo je minilo skoraj poldrugo desetletje, sodišča so spisala skoraj ducat sodb, sodni spis je večkrat potoval od okrožnega do ustavnega sodišča in nazaj. Potem ko je vrhovno sodišče že drugič (delno) razveljavilo sodbo nekdanji finančnici Merkurja Janji Krašovec in nekdanjemu direktorju družbe Kograd Igem Otu Brglezu zaradi pomoči Binetu Kordežu, je višje sodišče sodbo (še enkrat) potrdilo. Krašovčevo in Brgleza je obsodilo na poldrugo leto zapora, družbi Kograd Igem pa izreklo 100.000 evrov denarne kazni.