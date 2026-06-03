Za kruto smrt 84-letnice bremenijo njenega sina

Ko se v nekaj minutah zgodi tragedija, ki zaznamuje celo skupnost, se pokaže, kako tanka je meja med domačim ljubljencem in nevarno živaljo – ter kdo za to v resnici odgovarja. V zadnjih dneh mariborsko sodišče dopolnjuje sodni spis o lanski smrti 84-letnice v Miklavžu na Dravskem polju, ki so jo do smrti pogrizli trije psi, njen sin pa je obdolžen kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti, pri čemer se odpira vprašanje, ali je šlo za osebno tragedijo ali za sistemsko zatajitev nadzora nad nevarnimi pasmami.

Primer, v katerem sta imela dva psa že status nevarnih, v ozadju pa so prekrški po zakonu o zaščiti živali in večkratne prijave sosedov, razkriva tudi, kako delujejo veterinarski, policijski in sodni mehanizmi, ko se tveganje za ugriz spremeni v smrt. Kaj bo preiskava pokazala o odgovornosti lastnika, vlogi institucij in pomenu za prihodnjo ureditev nevarnih psov?