Za leta spolne zlorabe hčere in pastork v zapor za četrt stoletja

V otroške sobe in stranišče je na skrivaj namestil kamere.

V domu, ki bi moral biti svetišče varnosti, topline in brezskrbnega otroštva, se je za tri čudovite deklice več let odvijala nepredstavljiva groza. Dvainpetdesetletni mož, oče in očim je hčer in pastorki več let spolno zlorabljal. Snemal jih je s skrito kamero in mobilnim telefonom, tudi njihove prijateljice, ki so med praznovanjem rojstnega dne šle na stranišče, kjer je imel nameščeno skrito kamero. Stiska deklic je ostala med štirimi stenami, dokler kriminalisti niso potrkali na vrata in razkrili srhljive resnice o Primorcu, ki je na družbenem omrežju objavljal fotografije svoje velike »srečne« družine. Mednarodna akcija Koprski kriminalisti so v okviru mednarodne operacije s področja preiskovanja spolnih zlorab otrok prek interneta, poimenovane Mozaik 2024, ki je potekala v okviru ...