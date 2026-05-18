Za napad s kijem z žeblji osem let zapora

Sodišče je Teodorja Jagodića Quaa obsodilo zaradi poskusa uboja znanca marca lani. Vzrok za napad ostaja neznan.

Klical ga je brat, skupaj sta jedla in drug drugega podpirala. A prav človek, za katerega bi Patrik Z. prisegel, da je dober po srcu, mu je poskušal vzeti življenje. V črno kroniko je 25-letni Teodor­ Jagodić Quao 30. marca lani ­prispeval eno od najbrutalnejših­ zgodb na Primorskem. Sedem mesecev dolgo sojenje ni prineslo odgovora na vprašanje, zakaj. Obdolženec je zatrdil, da se je le branil pred oškodovancem. Tožilstvo je obdolžencu očitalo poskus kaznivega dejanja umora. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor. »Devetindvajsetega marca sva se slišala ob enajstih zvečer, sporočil sem mu, da ga ne morem zaposliti. Povabil me je, da pridem k njemu domov. Začel mi je groziti, ni me več pustil iz stanovanja, potem je planil name,« je sodišču povedal Jagodić Quao, srbski državljan s ...