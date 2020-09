Za obtožene v »odrezani roki« predlog zapora od enega do petih let

Preberite še: Končan je dokazni postopek v primeru odrezana roka

Abramov je Adlešičevo pred tem, ko se je poškodovala, življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Zagovornik prepričan, da obtožba Adlešičeve ni dokazana

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Na sojenju v t. i. zadevi odrezana roka so se danes začele zaključne besede. Tožilecje sodnemu senatu predlagal, naj prvoobtoženoobsodi na štiri leta in šest mesecev zapora, njenega partnerjana pet let zapora, njegovo mamona štiri, očetapa na eno leto zapora.Obtožnica Adlešičevi, njenemu partnerju Abramovu ter njegovima staršema Huskić Colaričevi in Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca Kičina pa je to storila namerno, da bi dobila odškodnino. K temu naj bi jo napeljal Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še njegova starša.Abramov je namreč Adlešičevo pred tem, ko se je poškodovala, življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo nekaj manj kot 1,2 milijona evrov odškodnine. Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic.Tožilec je v zaključni besedi izrazil prepričanje, da je dokazni postopek pritrdil vsem očitkom iz obtožnice. Način, obseg in čas sklepanja zavarovalnih pogodb po njegovih besedah kažejo, da so Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva načrtovali poškodbo Adlešičeve, Colarič pa je bil z zadevo seznanjen. Kičin je dejal, da so obtoženi v sostorilstvu skušali pridobiti protipravno premoženjsko korist.Tudi mnenja izvedencev medicinske in strojne stroke so po tožilčevi oceni pokazala, da je do poškodbe Adlešičeve prišlo namerno in načrtno. Dodal je, da so obtoženi tudi načrtovali, kako oskrbeti rano po poškodbi, Abramov pa je že pred dogodkom na spletu poizvedoval o uporabi t. i. bionične roke. Tožilec je sodnemu senatu predlagal, naj Adlešičevi zaradi ponovitvene nevarnosti podaljša hišni pripor, Abramovu pa pripor.Z zaključno besedo je danes začel tudi odvetnik, ki zagovarja prvoobtoženo Adlešičevo. V nasprotju s tožilcem je prepričan, da postopek ni dokazal, da bi Adlešičeva storila očitana kazniva dejanja. Tako po njegovih besedah število in vrednost sklenjenih zavarovalnih pogodb ne kažeta na to, da bi Adlešičeva načrtovala poškodbo z namenom, da bi pridobila odškodnino.Grobelnik je pri tem opozoril, da sodišče nikoli ne sme in ne more biti pod vplivom medijev, ki že vnaprej obsojajo in se trudijo za vsako ceno dokazati krivdo. Kasneje je v izjavi za medije tudi dejal, da je sodni senat, ki mu predseduje sodnica Marjeta Dvornik, brez prave utemeljitve zavrnil več zelo pomembnih dokaznih predlogov obrambe.Sojenje na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo nadaljevalo v torek. Predvideno je nadaljevanje Grobelnikove zaključne besede, nato pa naj bi sledile zaključne besede zagovornikov ostalih treh obtoženih.