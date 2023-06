Za očeta in moža je bila usodna zmotna diagnoza

V nadaljevanju preberite:

»Storjena je bila zdravniška napaka,« nam je povedala Zlata Bećirović, vdova po 44-letnem Đemilu Bećiroviću, čigar smrt bi s pravilno zdravniško obravnavo najverjetneje lahko preprečili. Na domnevno malomarnost kaže zunajsodna poravnava med izolsko bolnišnico in njo ter njunima mladoletnima otrokoma.

Po letih pravdanja so sklenili tajno poravnavo, nam je potrdila tožnica. Odvetnik Nevio Kofol, ki je primer Bećirovićevih prevzel od kolega Andreja Pitaka, ki se je upokojil, je dejal, da zato o zadevi ne more govoriti. Splošna bolnišnica Izola (SBI), ki je odgovornost zanikala, odškodnino pa ponujala ves čas, je vsoto poravnala iz javnega denarja. Vodstvo vseeno meni, da javnost ni upravičena do informacij. »Splošna bolnišnica Izola je obravnavala vašo vlogo in ugotovila, da zaprošene informacije niso informacije javnega značaja, zato vam na zastavljena vprašanja odgovorov ne podaja,« je navedel direktor bolnišnice Radivoj Nardin. Na vprašanje, ali so s poravnavo priznali zdravniško napako, prav tako ni odgovoril. Zavarovalnica je iz spora kot stranski intervenient izstopila s pojasnilom, da ni napak, kritih iz zavarovanja poklicne odgovornosti.