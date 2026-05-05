Za otipavanje deklice na avtobusu tri leta zapora

Potem ko ni priznal spolnega napada na dvanajstletnico, je bil 67-letni državljan BiH Fikret Šemić obsojen.

Zgodilo se je na zadnji septembrski ponedeljek leta 2025. Dvanajstletna deklica se je 29. septembra okrog 19. ure vračala domov s treninga in na postaji Bavarski dvor sredi Ljubljane čakala na mestni avtobus. Nenadoma se ji je približal starejši neznanec – po letih sodeč bi ji lahko bil stari oče – in jo ogovoril. Kmalu se je zgodila prava drama, zaradi katere se je na zatožni klopi okrožnega kazenskega sodišča znašel 67-letni državljan BiH Fikret Šemić. Če bo sodba pravnomočna, bo moral za tri leta v zapor. Na neprimerno ravnanje 67-letnika je opozoril potnik. Voznik je ustavil in zaklenil vrata, da storilec ne bi pobegnil. Odvetnik je zgrožen nad višino kazni in napoveduje pritožbo. Na postaji je deklico spraševal, od kod je in kateri avtobus čaka. Nič hudega sluteča mladoletnica mu je ...