Za padec kriva drseča tla in natikači

Ljubljana – Posledice padca pred dvigalom v službi pred skoraj desetletjem bo zdaj invalidsko upokojeni pisarniški delavec čutil vse življenje. Sodišče mu je prisodilo odškodnino in mesečno rento, odločilo pa je, da je k nesreči soprispeval z neprimerno obutvijo.Ko mu je decembra 2011 spodrsnilo na mokrih tleh, se je poskušal ujeti na roko, a je padel in ob tem celo izgubil zavest. Posledice padca (poleg pretresa možganov in vrste udarnin) niso nedolžne, saj se je pri njem razvil tako imenovani postkomocijski sindrom, ki se izraža v glavobolih, vrtoglavici, utrujenosti, depresivnosti, zaradi okvare notranjega sfinktra se je ...